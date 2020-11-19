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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن بقرية شرمساح فى دمياط

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:45 م
الكشف الطبي
الكشف الطبي
حسام فهمي
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نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢٠٠٠ مواطن، وتحويل ١٨ حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء ٣٣٠ تحليلا معمليا و٤٠ أشعة سينية وأيضًا إجراء الأشعة التليفزيونية لعدد ٢٥ حالة.

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