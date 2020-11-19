استغاثة عاجلة إلى شيخ الأزهر لرفع معاناة 303 طلاب وطالبات بطهطا

وجّه أولياء أمور بجزيرة الخزندارية شرق، التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، نداء استغاثة عاجل إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يناشدون فيه فضيلة الإمام ضرورة رفع المعاناة عن أبنائهم التي ألمت بهم على مدار عامين دراسيين متتاليين، بعد هدم المعهد الابتدائي الأزهري، التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، بداعي إعادة الإنشاء والتطوير، وهو الأمر الذي نفاه أولياء الأمور كليًا.وأفاد المتضررون بأن الطلاب، وعددهم (303) طلاب وطالبات، قد تم نقلهم إلى المدرسة العام، والتي تبعد حوالي 7 كيلومترات عن المدرسة القديمة، فيما أكدوا أن تكلفة الانتقالات اليومية بـ«التوك توك» قد تصل إلى عشرين جنيهًا يوميًا للطالب الواحد، وهو ما يقصم ظهورهم لارتفاع النفقات، ناهيك عن المعاناة النفسية للطلاب خلال فترات الدراسة في ظل أجواء كورونا.وطالب الأهالي شيخ الأزهر، ومحافظ سوهاج، والنواب، بضرورة التدخل لإنقاذ الوضع القائم، وإعادة إنشاء المعهد القديم في أقرب وقت، حتى يتسنى للتلاميذ الانتظام والتحصيل الدراسي والتخفيف من معاناتهم اليومية.