شبل بدران: إيمان رسلان وهبت حياتها للعلم

قال الناقد والمفكر شبل بدران إن الكاتبة إيمان رسلان تمتاز بأنها وهبت حياتها للعلم، مضيفا: "أنا لو أملك كنت جعلت هذا الكتاب مقررا داخل الجامعة، خاصة أن لدينا تخصصا معنيا بذلك".وأضاف بدران، خلال مناقشة كتاب "مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة" للكاتبة إيمان رسلان، بمقر مؤسسة بتانة، بعمارة يعقوبيان بوسط المدينة: هذا كتاب يحتاج إلى أن يكون بالقرب من المؤسسات التعليمية المعنية بهذا، فالنظام التعليمي جزء من النظام السياسي.يذكر أن المناقشة يشارك فيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتب الصحفى ووزير الثقافة السابق حلمى النمنم، وخبير التربية والتعليم الدكتور شبل بدران، والكاتبة الروائية دكتورة عزة كامل.