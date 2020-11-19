حلمي النمنم: إيمان رسلان تمتاز بالخبرة العملية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ثمة عقدة متعلقة بالتعليم تفاقمت بعد ٧٣، ولا شك أنها كانت موجودة قبل ذلك، وأشار إليها طه حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر".وأضاف النمنم، خلال حضوره مناقشة كتاب "مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة" للكاتبة إيمان رسلان، بمؤسسة بتانة، أن الأخيرة تمتاز بعدة أشياء أولها الخبرة العملية، وهذا ناتج عن رصدها بالأرقام والمعلومات داخل الكتاب، بالإضافة إلى كل ذلك أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم الفلسفة.يذكر أن المناقشة يشارك فيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتب الصحفى ووزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم، وخبير التربية والتعليم الدكتور شبل بدران، والكاتبة الروائية دكتورة عزة كامل.