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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

غلق 4 مقاهي وضبط 260 شيشة في حملة بالقليوبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:11 م
غلق مقاهي
غلق مقاهي
كتب صلاح حسنى
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قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحي شرق شبرا الخيمة، وشملت رفع الإشغالات بشوارع 15 مايو والشعراوي الجديد وبطن الجبل، وضبط مقاهي وسيبرات مخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 260 شيشة بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتحرير 4 محاضر غلق للمقاهي المخالفة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 12 مقهى غير ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس غير مرخص وعدد من ساحات الانتظار ومعارض السيارات المخالفة، وتحرير محاضر لعدد من المحال التجارية المخالفة لاشتتراطات ترخيص اللوحات الإعلانية.

وشملت الحملة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مطبخ غير مرخص لأحد المطاعم الشهيرة، وتحرير محاضر بيئة لمغسلتين، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات ورفع الحواجز المعدنية لتيسير حركة المرور.

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