«النقل الدولي»: مخاطبة الجمارك لحل أزمة مرحلي البضائع

تلقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، منشورًا من الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، يفيد بمخاطبة الجمارك المناطق الجمركية الثلاثة، لحل الأزمة الخاصة بمرحلي البضائع التي تسبب فيها عدم وجود تنسيق داخلي، بعد صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 باستمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.من جانبه، قال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن التعليمات تناولت عدم سريان أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على الرسائل التي تم شحنها وتحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان أحكامه في 12-11-2020 وتظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.وأضاف القاضي بأن الشعبة ستدرس الموقف في ضوء التعليمات الجديدة، وكيفية تعامل المواقع مع تلك التعليمات بكل المناطق الجمركية بما في ذلك إعفاء الصادر من أي غرامات أو مخالفات، والتعامل مع قوائم الشحن الجوية والبحرية في الموانئ القريبة.من ناحيته قال عبدالعال علي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالشعبة، بأن القرار أوضح تطبيق المادة رقم 44 و45 و46 و47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 أخذًا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية.وأشار عصام الشاذلي نائب رئيس الشعبة، إلى أن ما أثلج صدور المتعاملين بتطبيق أحكام المخالفات والغرامات المنصوص فيها في المادة رقم 712 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على قوائم الشحن والمسئول عن إعدادها وتقديمها وليس بوالص الشحن.