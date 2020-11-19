جامعة المستقبل ترفع كفاءة طلابها بأساليب التعليم الذكي وتحقق إنجازات دولية

تحرص جامعة المستقبل على استغلال التكنولوجيا كجزء أساسى فى العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة، حيث تمكنت أن تخطو خطوات واسعة في مجالات التحول إلى جامعة ذكية ودخول عالم الرقمنة، باستخدام العديد من الأنظمة الذكية المتطورة، لمواكبة التطور التكنولوجى والنهوض بالعملية التعليمية، بدعم من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والذي يسعى دائمًا لتغيير النمط التقليدي للتعليم وتشكيل طرق جديدة مبتكرة تتناسب مع منظومة التعليم الحديثة.ويقول الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أن الجامعة دائمًا تسخر جهودها لإيجاد البيئة الأكاديمية والتعليمية المتطورة، لرفع كفاءة طلابها، موضحًا أن الجامعة تعمل على إدخال أحدث التطبيقات والابتكارات التكنولوجية بمجال التعليم، مضيفًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة عملية متأصلة بكل المناهج، مؤكدًا أن استخدامها يفتح الآفاق للطلبة نحو الإبداع والتميز.فيما أوضح الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة أيضًا لها دور فعال ومؤثر فى البحث العلمى، ودائمًا ما تحقق إنجازات علمية على المستوى الدولى والإقليمى، مشيرًا إلى أن البحث العلمي له دور محوري في خلق تواصل فعال بين الفرد وسوق العمل.وتحقق جامعة المستقبل بشكل دائم إنجازات علمية، حيث سبق ونال الباحث حسام الحجازي بالجامعة درجة الدكتوراه في تخصص دقيق بمجال الهندسة الإنشائية، تتويجًا لجهود الجامعة وتحقيقًا لسياستها العامة لدعم وتطوير منظومة التعليم الجامعي، والسعي لمواكبة خطة الدولة ورؤيتها العامة لتطوير التعليم ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، كما حصل الدكتور المعتز يوسف الممثل الوحيد لجامعة المستقبل على تصنيف أفضل 2% من بين العلماء المتميزين على مستوى العالم، وذلك حسب التصنيف الدولي الذي تقوم به جامعة ستانفورد الأمريكية.