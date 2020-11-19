رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:22 م
المساكن القائمة في
المساكن القائمة في أمريكا
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، على خلاف التوقعات.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في أمريكا، والصادرة اليوم، فإن عدد الصفقات التي تمت الشهر الماضي ارتفع بنسبة 3. 4%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى ما يعادل 85. 6 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 9.9% إلى ما يعادل 57. 6 مليون مسكن سنويا خلال سبتمبر الماضي.

جاءت الزيادة في المبيعات خلال الشهر الماضي مفاجئة للمحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4. 1% إلى ما يعادل 45. 6 مليون وحدة سنويا مقابل 54. 6 مليون وحدة خلال الشهر السابق.

ودفعت الزيادة غير المتوقعة، المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2006.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6. 26% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019

وقال لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين": "مع الوضع في الاعتبار أننا نمر بمرحلة بطالة مرتفعة مقارنة بمستويات قبل الجائحة، فإن قطاع الإسكان يحقق أداء جيدا بصورة ملحوظة خلال العام الحالي".

موضوعات متعلقة

إصابة محمد مجدى قفشة فى مران الأهلى

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

«الصحة العالمية» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تسببت فى انتحار شاب.. 6 معلومات عن تطبيق «أوليمب تريد»

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

تسببت فى انتحار شاب.. 6 معلومات عن تطبيق «أوليمب تريد»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

«تراثيات بلدنا».. معرض للحرف التراثية بقصر المنيل (صور)

الحاج علي يفتتح معرض الأوبرا للكتاب

ياسر صادق يكشف تفاصيل العرض المسرحي الجديد «لحظة حب»