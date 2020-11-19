ارتفاع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، على خلاف التوقعات.وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في أمريكا، والصادرة اليوم، فإن عدد الصفقات التي تمت الشهر الماضي ارتفع بنسبة 3. 4%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى ما يعادل 85. 6 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 9.9% إلى ما يعادل 57. 6 مليون مسكن سنويا خلال سبتمبر الماضي.جاءت الزيادة في المبيعات خلال الشهر الماضي مفاجئة للمحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4. 1% إلى ما يعادل 45. 6 مليون وحدة سنويا مقابل 54. 6 مليون وحدة خلال الشهر السابق.ودفعت الزيادة غير المتوقعة، المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2006.وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6. 26% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019وقال لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين": "مع الوضع في الاعتبار أننا نمر بمرحلة بطالة مرتفعة مقارنة بمستويات قبل الجائحة، فإن قطاع الإسكان يحقق أداء جيدا بصورة ملحوظة خلال العام الحالي".