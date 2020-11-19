أسهم أوروبا تنزل عن ذروتها بفعل المخاوف حيال الفيروس

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط تخوف المستثمرين من جولة إغلاقات جديدة بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، في حين تصدرت أسهم الشركات المرتبطة بدورة النمو خسائر الأسواق في المنطقة.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.8 بالمائة، لينزل عن ذروة ثمانية أشهر التي بلغها في وقت سابق من الأسبوع.وفقدت مؤشرات قطاعات التعدين والسفر والنفط والغاز والبنوك نحو اثنين بالمائة بعد صعود قوي في نوفمبر تشرين الثاني بفعل بيانات إيجابية عن لقاحات «كوفيد-19».في المقابل ارتفعت أسهم شركات الإعلام، ومنيت أسهم المرافق وشركات التكنولوجيا بخسائر محدودة.وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في مذكرة، "في ظل تنامي معدلات الإصابة ودخول المستشفيات، وخطر استمرار قيود الإغلاق الحالية، أو تمديدها إلى 2021، فإن احتمالات أن يصبح الضرر الاقتصادي ضررًا دائمًا لا تعرف إلا الزيادة".يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تشديد القيود عالميًا على النمو الاقتصادي بينما يوازنون بينها وبين فرص أن يدعم التوصل إلى لقاح لمرض «كوفيد-19» التعافي.وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاديين يتوقعون انكماش اقتصاد منطقة اليورو 2.5 بالمائة في الربع الحالي من العام بعد نمو غير مسبوق بلغ 12.6 بالمائة في الربع السابق.ونزل سهم مجموعة تيسن كروب الألمانية 3.4 بالمائة بعد أن قالت إنها ستضطر إلى الاستغناء عن خمسة آلاف وظيفة لتخفيف أثر أزمة فيروس كورونا على أعمالها.وهوى سهم الخطوط الجوية النرويجية 15.7 بالمائة بعد أن طلبت الحماية من الدائنين وسط جهود لمنع انهيار الشركة في خضم الجائحة.