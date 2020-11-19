«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، معرض الأوبرا للكتاب في دورته الأولى، قائلة إن التوسع في إقامة معارض الكتاب يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وإيصال الكتاب لكل فئات المجتمع لنشر التنوير وتنمية الادراك المعرفى.وأضاف عبدالدايم، خلال جولتها، أن المعرض يعود إلى موطنه القديم كما أنه يسهم في دعم صناعة النشر في الظرف الراهن، موجهة الدعوة لجموع أبناء الوطن لزيارة المعرض والاطلاع على الإصدارات والعناوين التي تتناول جميع العلوم والمعارف وتبدأ أسعارها من جنيه واحد للنسخة.كما ناشدت الزوار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.ورافق وزيرة الثقافة في جولتها كلٌ من الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة، والدكتورة نفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.يذكر أُن المعرض يُعد المعرض الأول من نوعه فى ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة ٨٥٠ مترًا مربعًا بمشاركة ٣٢ دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وتقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمام، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها الإجراءات والإرشادات الوقائية.