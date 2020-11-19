رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:13 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى- جمال عاشور
طباعة
تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، معرض الأوبرا للكتاب في دورته الأولى، قائلة إن التوسع في إقامة معارض الكتاب يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وإيصال الكتاب لكل فئات المجتمع لنشر التنوير وتنمية الادراك المعرفى.

وأضاف عبدالدايم، خلال جولتها، أن المعرض يعود إلى موطنه القديم كما أنه يسهم في دعم صناعة النشر في الظرف الراهن، موجهة الدعوة لجموع أبناء الوطن لزيارة المعرض والاطلاع على الإصدارات والعناوين التي تتناول جميع العلوم والمعارف وتبدأ أسعارها من جنيه واحد للنسخة.

كما ناشدت الزوار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

ورافق وزيرة الثقافة في جولتها كلٌ من الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة، والدكتورة نفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

يذكر أُن المعرض يُعد المعرض الأول من نوعه فى ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة ٨٥٠ مترًا مربعًا بمشاركة ٣٢ دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وتقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمام، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها الإجراءات والإرشادات الوقائية.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إصابة محمد مجدى قفشة فى مران الأهلى

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

تسببت فى انتحار شاب.. 6 معلومات عن تطبيق «أوليمب تريد»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

«تراثيات بلدنا».. معرض للحرف التراثية بقصر المنيل (صور)

الحاج علي يفتتح معرض الأوبرا للكتاب

ياسر صادق يكشف تفاصيل العرض المسرحي الجديد «لحظة حب»