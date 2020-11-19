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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مركز الأزهر العالمي للفتوى: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:49 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور عبدالله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر كل شخص بأن يكون فعالا في بلده ووطنه، ونهى عن السلبية وحرمها، مشيرا إلى أن المشاركة في التصويت بالانتخابات واجب.

وأوضح «سلامة» أن على كل من انتمى إلى بلده أن يدلى بصوته فى الانتخابات لأن ذلك يعد ذلك دليلًا على حبه لوطنه، واقتداءً بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، مضيفًا «هتقولي لا مش عجبني.. اختار اللي أنت عاوزه بس شارك علشان نكون إيجابين مش سلبين وده اللي اتعلمناه من نهج سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم».

جاء ذلك خلال فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي تم تنظيمه لطلاب جامعة أسوان، وأطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم  العالي والبحث العلمي، وبمشاركة وفد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية.

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