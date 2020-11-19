حبس متهم بحيازة مخدرات قبل ترويجها في مصر القديمة
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:12 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى وإعداد تقرير عنها.
كان قد وردت معلومات إلى قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام "ا.م" بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، متخذا من منزله وكرًا للممارسة نشاطه، وباإعداد الأكمنة تم ضبطه متلبسًا.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.
كان قد وردت معلومات إلى قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام "ا.م" بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، متخذا من منزله وكرًا للممارسة نشاطه، وباإعداد الأكمنة تم ضبطه متلبسًا.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.