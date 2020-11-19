حبس متهم بحيازة مخدرات قبل ترويجها في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى وإعداد تقرير عنها.كان قد وردت معلومات إلى قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام "ا.م" بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، متخذا من منزله وكرًا للممارسة نشاطه، وباإعداد الأكمنة تم ضبطه متلبسًا.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.