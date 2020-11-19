المغرب يسجل 4559 إصابة و77 وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4559 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3421980 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5090 حالة، كما تم تسجيل 4641 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 257992.