«التضامن»: توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فى إطار تنفيذ برنامج حياة كريمة الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية.وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها اليوم، أنه تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، ضمن برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف.وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة"، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.