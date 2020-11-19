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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحر الأحمر تتعاقد مع 69 طبيبًا لتنظيم قوافل مجانية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:40 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي
أ.ش.أ
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قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، إنه يولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا لتوفير أفضل رعاية صحية وخدمة طبية لمواطني المحافظة، حيث تابع إجراء 80 عملية مياه بيضاء للمواطنين من أبناء المحافظة والتي أجريت بمستشفي الغردقة العام بالتعاون مع المستشفي الوطني، في إطار تنفيذ قافلة طبية لمرضي العيون والتي أُجريت داخل مستشفى الغردقة العام مجانًا.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم - أنه حرص على متابعة إجراء العمليات للمرضى بنفسه؛ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفى بصفة عامة، وداخل غرف العمليات بصفة خاصة.

وأوضح أن العمليات التي أُجريت اليوم تمت بالتعاون بين المستشفى الوطني للعيون ومحافظة البحر الأحمر، حيث تعاقدت المحافظة مع 20 من أكفأ أساتذة طب وجراحة العيون؛ للمشاركة في هذه القافلة وإجراء العمليات.

ووجه المحافظ الشكر للقائمين على تنظيم هذه القافلة، مشيرًا إلى أنه توجد قوافل طبية أخرى في مدن وقري الجنوب لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي مجانًا، حيث تعاقدت المحافظة مع 69 طبيبًا من أكفأ أساتذة الطب بجامعة القاهرة في مختلف التخصصات (باطنة - جلدية - أسنان - نساء وتوليد - أطفال).

وأشار المحافظ إلى أن باقي مدن المحافظة ومنها رأس غارب وسفاجا والقصير سيتم تنظيم قوافل طبية أيضًا إليها قريبًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وسرعة الإنتهاء من قوائم إنتظار الحالات المرضية الحرجة، وذلك بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

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