عائلة الفنان فايق عزب تخالف وصيته بعد وفاته

قال «خالد» نجل الفنان الراحل خالد عزب، إن والده أوصى بدفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة في الإسماعيلية وإقامة عزائه بعد 3 أيام من دفنه.وخالفت عائلة الفنان القدير وصيته بإقامة عزاءين له أحدهما في الغابة بمدينة الإسماعيلية والآخر بالكيلو 11، ومن المقرر أن يتلقوا العزاء في القاهرة بدءًا من الغد في منزلهم.ولفظ الفنان فايق عزب أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وشيعت جنازته بمقابر الإسماعيلية، بعد صراع مع المرض.