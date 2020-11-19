فضل شاكر يطرح أغنية للأطفال

يستعد المطرب اللبناني فضل شاكر لطرح عمل غنائي جديد قام بتسجيله منذ فترة، يعمل على طرحه خلال الساعات القليلة المقبلة.وعلمت "الدستور"، أن الأغنية ستكون للأطفال، وستتناول عددا من المشاعر الإنسانية لأطفال عالمنا العربي، وسيقوم شاكر بطرحها غدًا على قناته بموقع يوتيوب في الثامنة مساءً، وقبلها سيعلن عن كافة تفاصيلها من حيث المتعاونين فيها.وطرح شاكر مؤخرًا أغنية "صباح الخير يا لبنان"، وهي من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن ألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر، فيما قام السيد اياد النقيب بالإشراف العام على هذا العمل.