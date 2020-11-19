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فن

«بتقنية الهولوجرام».. مجموعة MBC تقدم «كوكب الشرق»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:42 م
أم كلثوم
أم كلثوم
منار إبراهيم
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في حفلات فنية تحمل عبق الماضي وسحر التاريخ تستحضر "مجموعة MBC" أجواء الزمن الجميل، حيث تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين مُتتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ويعرض من إنتاج شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، سيتمكن المشاهدون من مُحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي.

وتُقام الحفلات التي تنظمها شركة RMC داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وتُعد هذه الحفلات هي الأولى جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة جدًا ويُسمح فيه باستقبال الجمهور، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

وتتضمن الحفلات التي تُقام في تمام الثامنة من مساء "الجمعة والسبت 20، 21 نوفمبر" فقرة أولي تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مُشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وستُقدم خلال الحفل أغنيات "أمل حياتي"، و"أنساك".

بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"ألف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الأطلال".

وقد كان مُقررًا إقامة حفل واحد فقط مساء الجمعة 20 نوفمبر، ومع تزايد الإقبال الجماهيري ونفاذ أغلب بطاقات الحضور تقرر إقامة حفل إضافي آخر يوم السبت 21 نوفمبر لتلبية رغبات الحضور.

يُذكر أن حفل كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.

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