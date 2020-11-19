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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:46 م
ندوة بمركز إعلام
ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
هبه عويضه
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نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بالتعاون مع فرع شباب غرب بعنوان «الدعم النفسي لأصحاب الهمم» بمركز شباب القباري، وافتتحت بالترحيب بأمهات أصحاب الهمم تقديرًا لجهدهم الكبير في تربية أبنائهم ذوي القدرات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم.

وأوضحت الدكتورة هناء أبوالحسن استشاري التربية الخاصة والإرشاد الأسري، أهمية الاكتشاف المبكر لذوي الهمم وكيفية التعامل معهم، لافتةً إلى أن الأم هي أول من تقوم بالتربية، ثم باقي الأسرة ثم المجتمع والمدرسة، ولكل منهم دور في غرس الثقة لدى هؤلاء الأطفال، خاصة أن هذه الفئة وصلت إلى 18 مليون حالة فى مصر.

وتابعت: أن قدوم طفل معاق فى الأسرة يمثل وضعا مؤلما وحرجا لها وأن الإعاقة تختلف من شخص لآخر وأن أسرة المعاق تحتاج إلى الدعم النفسى لتقبلها أيًا كان نوعها ودرجتها، مع التعرف على كيفية التعامل معها.

وأشارت «أبوالحسن» إلى كيفية التعرف على الهوايات والمهارات التى يتمتع بها الابن المعاق وأساليب تنميتها ليتفوق فيها ويصبح نموذجا مشرفا مع غرس الثقة بالنفس لديهم، مع توفير الخدمات التى تحتاجها هذة الفئة من رعاية صحية، ودعم مادى، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل منهم، مع تنمية مهارات الأسرة فى التعامل معهم من خلال مراكز متخصصة بالجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، وتوفير غرف مصادر بالمدارس التى بها دمج لتنمية مهارات هذة الفئة.

وفي ختام الندوة، تم مناقشة عدد من المشكلات التي يواجهها الأهالي منها ارتفاع تكلفة تحليل داون وصعوبة إجراءات استخراج الكارت الذكي وتصفية العمالة من ذوي الاحتياجات، على الرغم من قرار الحكومة بتوفير نسبة 5% من الأعمال لهم.
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
«الدعم النفسي لأصحاب الهمم» ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية

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