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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أكبر بنك في أفريقيا يؤكد نجاح معركة رئيس جنوب أفريقيا ضد الفساد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:27 م
سيريل رامافوسا
سيريل رامافوسا
وكالات
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أكد أكبر بنك في قارة أفريقيا، أن الحملة التي يشنها الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا ضد الفساد تحقق نتائج جيدة.

وقال لونجيسا فوزيلي، الرئيس التنفيذي رئيس فرع مجموعة "ستاندرد بنك جروب" المصرفية في جنوب أفريقيا، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "أثق أن (الرئيس) سيكسب المعركة ضد الفساد.. قد لا تكون سرعة التقدم هي ما نتمناها، لكن هذا الموضوع معقد للغاية. المعركة ضد الفساد تمضي على نحو طيب".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس قام منذ توليه السلطة في جنوب أفريقيا في عام 2018 بتعيينات جديدة بمؤسسات مكافحة الجريمة في البلاد بعد أن ارتفعت معدلاتها في البلاد خلال سنوات حكم سلفه جاكوب زوما.

كما عين مسؤولين جددًا في الشركات التابعة للدولة والتي كانت تنهار بسبب سوء الإدارة والفساد.

كانت وحدة تحقيقات خاصة في وقت سابق الشهر الجاري، ألقت القبض على أيس ماجاشولي، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بتهمة الفساد ليصبح أكبر شخصية سياسية يتم القبض عليها في هذه الحملة حتى الآن.

وقال فوزلي: "الأدلة (على الفساد) كثيرة" والأمل الآن هو أن تنجح عملية الملاحقة القضائية بعد اتمام عمليات القبض التي تتم للشصيات المتورطة في جرائم فساد في مختلف أنحاء البلاد.

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