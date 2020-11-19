742 ألف أمريكي قدموا طلبات حصول على إعانات بطالة لأول مرة الأسبوع الماضي

كشفت وزارة العمل في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن 742 ألف أمريكي على الأقل تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة الأسبوع الماضي.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعًا عن الأسبوع الماضي، وتُعد أول زيادة في طلبات إعانة البطالة منذ 10 أكتوبر الماضي.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة قد بلغ حتى الآن أكثر من 11.5 مليون شخص.