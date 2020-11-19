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الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أسقف أبوتيج وصدفا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:29 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل، اليوم الخميس، الأنبا أندراوس، أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم، بالمقر البابوي في القاهرة.

وتابع القس بولس حليم، في بيانه: ناقش البابا خلال اللقاء عددا من الأمور الرعوية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت، في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقداسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.

وقال حليم، في وقت سابق، إنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي: اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية.

وأوضح أنه تزيد نسبة المشاركين فيه على 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية: صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

وتابع أنه يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

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