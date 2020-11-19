حملة ترامب تسحب دعوى تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ميشيجان

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها ستسحب دعوى قضائية رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية ميشيجان.ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته رفضا لفوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.وقال رودي جولياني محامي ترامب، في بيان: "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين قبل الأوان، وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".