نجل فايق عزب يكشف وصيته الأخيرة (فيديو)

كشف «خالد» نجل الفنان الراحل فايق عزب وصيته الأخيرة، أثناء مرافقته له في المستشفى قبل دخوله الحجر الصحي منذ أسبوعين.وأوضح أن والده كان يتمنى أن يعود للحركة بشكل طبيعي، وأن يدفن بالإسماعيلية، ويقام العزاء بعد 3 أيام من دفنه، وكذلك أوصاه بوالدته وأخوته.ولفظ الفنان فايق عزب أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وشيعت جنازته بمقابر الإسماعيلية بعد صراع مع المرض.