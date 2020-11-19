تامر حسني يطرح أغنية «في جمال كده» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح النجم تامر حسني، أغنيته الجديدة "في جمال كدة"، وذلك من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" عبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.كلمات حسام سعيد، ألحان: محمود أنور، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، Th production تسجيل الغناء باستوديو عبد الرحمن شوقي.يذكر أن تامر حسني قد طرح حتى الآن ٦ أغنيات من ألبومه وهي "اختراع" مع المطرب محمود العسيلي و"مبطلناش أحساس" و"فجأة افترقنا" و"قولى كلام" و"بألف سلامة" و"كرهتنى فى الحب"، الذي تعاون خلالهم مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين ومحمد القياتي ومحمد البوغة وتامر علي ومحمد يحيى ومحمود خيامي ومحمد حمزة.