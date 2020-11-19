إصابة 4 في حادث سير بالوادي الجديد

أصيب 4 في حادث مروري، اليوم، بجوار قرية الزيات التابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.تلقى مدير أمن المحافظة اللواء محمد توفيق، بلاغًا بوصول 4 لمستشفى الخارجة العام مصابين في حادث مروري.وتبين انقلاب سيارة بجوار قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن إصابة (أسماء ميسرة حريف، ٣٣ عامًا، أحمد محمد حسن جداوي، ٣٠ عامًا، محمد صلاح الدين حسانين، ٢٩ عامًا، شيرين عبدالمنعم محمد، ٣٥ عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم)، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.