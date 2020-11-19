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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:37 م
أعمال قافلة «مهنتك
أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك
محمد مهدي
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، استمرار قافلة «مهنتك مستقبلك» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت بيان المديرية في تنفيذ الدورة التدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بالوحدة المتنقلة وبدأت في 16 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة شهر، بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، وتستمر لمدة شهر وسيجرى منح الثلاثة الأوائل ماكينات خياطة للعمل بتلك المهنة فى ختام الدورة.

واختتمت المديرية في فبراير الماضي تنفيذ المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك» بقرية بغداد التابعة لمركز باريس، وتوقفت هذه المبادرة بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء الجمهورية، حتى عادت لتنطلق من جديد بقرية المنيرة.
استمرار أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد
استمرار أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد
استمرار أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد
استمرار أعمال قافلة «مهنتك مستقبلك» في الوادي الجديد

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