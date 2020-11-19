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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجازة يومين لطلاب مدارس الانتخابات بنجع حمادي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:00 م
راجح صابر
راجح صابر
قنا: إسلام البكري
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قرر راجح صابر الطيب مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اعتبار يومي الأحد 22 والأربعاء 25 نوفمبر إجازة رسمية فقط للطلاب والتلاميذ بالمدارس التي تقع بها لجان انتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب 2020.

وأوضح «الطيب» أن اتخاذ هذا القرار جاء لمنح الفرصة لإدارات المدارس التي تقع بها لجان انتخابية للتعقيم قبل استقبال أبنائنا الطلاب والتلاميذ لاستئناف الدراسة، مُؤكدًا على أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة التعليمية بنجع حمادي لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب.

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