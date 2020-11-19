ميركل تدعو إلى التضامن بين الأجيال في مواجهة وباء كورونا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لمزيد من التكاتف والتضامن بين الأجيال المختلفة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت ميركل، اليوم الخميس، في حوار عبر الإنترنت عن الوضع في قطاع الرعاية الصحية، إنه من المهم أن يراعي الجميع بعضهم بعضا، وأن يتجنبوا أي اختلاط غير ضروري.وكما طلب شباب من خلال حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" أن يراعي كبار السن حماية المناخ، دعت ميركل الشباب أيضا إلى مراعاة كبار السن.يشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضمن الفئات المعرضة بقوة لخطر الإصابة بكورونا.وقالت ميركل إن أشهر الشتاء تمثل حاليا وقتا عصيبا في مواجهة الوباء، ولكن الأنباء عن تطوير لقاحات تعد إيجابية، لافتة إلى أنه لا يمكن سوى تمني النجاح للأوساط العلمية أن تعمل بشكل منتظم.وأضافت المستشارة الألمانية: "من الممكن معرفة المزيد من الأمور في الربيع"، وأكدت أن من الممكن أولا منح اللقاح للفئات التي تواجه خطرا، حيث إن فرق الرعاية الصحية لها الأولوية أيضا في تلقي اللقاح".