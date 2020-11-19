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محافظات

«التنمية المحلية»: عرض تقرير مفصل بشأن مواعيد إغلاق المحلات على «الوزراء»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:15 م
خالد قاسم
خالد قاسم
أحمد أبوالمحاسن
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة اتخذت تدابير احترازية على أعلى مستوى لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف «قاسم» أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين، بشأن التأكد من اتباع تعليمات وزارة الصحة، بشأن التطهير والتعقيم ضد الفيروس، مشددًا على التزام المحافظات بكافة التعليمات لتجنب تفشي الفيروس، وضمان السيطرة على الموجة الثانية.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى اتباع كافة السيناريوهات وتعمل على تلافى أي خطأ حدث خلال الموجة الأولى، للخروج دون أي خسائر على كافة القطاعات في المحافظات.

وأضاف أنه في ظل انتشار الفيروس عالميًا، ستتخذ الحكومة عدة إجراءات منها إغلاق المحلات التجارية، منوها إلى أنه سيكون هناك تقرير مفصل من المحافظين بشأن تحديد مواعيد غلق المحال، حسب كل محافظة، بما لا يؤثر على طبيعة المحافظة، أو يلحق الضرر بأصحاب المحلات.

وقال إن اتجاه الحكومة لإغلاق المحلات العامة، عند توقيت محدد يستهدف السيطرة على الفيروس وعدم انتقاله، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالاجراءات الاحترازية في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح أن هناك كتابا دوريا أرسله وزير التنمية المحلية للمحافظين خلال الأسبوع الماضي، بشأن تحديد مواعيد إغلاق المحلات، وأنه سيكون هناك تقرير مفصل للعرض على رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، يتضمن توصيات كل محافظ ومواعيد الإغلاق.

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