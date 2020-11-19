فرج عامر يهنئ السيسى بعيد ميلاده: كل الحب والتقدير لعطائكم المتواصل

بعث المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ميلاده.وقال "عامر" في برقية أرسلها للرئيس السيسى اليوم: "يسعدنى أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى العظيم الذى أشرف بتمثيله بالبرلمان المصرى بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد فخامتكم".وأضاف المهندس فرج عامر في برقيته "كل الحب والتقدير لعطائكم المتواصل لتحقيق النهضة، وما تقوم به من إنجازات مستمرة على أرض الواقع لا يمكن أن ينسى، وحرصكم الدائم لخلق حياة كريمة للشعب المصري والحفاظ على الدولة المصرية، هو شرف لكل المصريين الذين يقدرون دور سيادتكم الكبير والمحوري".