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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متابعة ميدانية من لجنة وزارة التخطيط لمشروعات جامعة الفيوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:42 م
لجنة وزارة التخطيط
لجنة وزارة التخطيط
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الخميس، أعضاء لجنة وزارة التخطيط والمشكلة من بدر عثمان علي مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين علي عثمان الباحث الاقتصادي بالإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمسئولة عن مشروعات جامعة الفيوم بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، بحضور أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وميساء السيد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالجامعة.

تأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لجامعة الفيوم للعام المالي ٢٠٢٠٢٠٢١ والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالجامعة، بالإضافة إلى بحث مقترحات الحلول لتلك المشكلات.

وخلال الزيارة قام أعضاء اللجنة بمرافقة أيمن حلبة وميساء السيد في جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمنشآت الخاصة بالجامعة، حيث تفقدوا المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، والمبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بالإضافة إلى تفقد أعمال تشطيبات الخاصة بالمبنى الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة، والصالة الرياضية بالجامعة، والمجمع الطبي، ومبنى ملحق كلية الزراعة بالأرض التابعة للجامعة بدمو، وأرض جامعة الفيوم الجديدة الخاصة بإنشاء جامعة الفيوم الأهلية عليها.

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