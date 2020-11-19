رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«الشيوخ» يهنئ السيسي بعيد ميلاده: يملك رؤية صادقة للنهوض

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:41 م
النائب أحمد محسن،
النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بأرق التهاني بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي، متمنيًا له عمرًا مديدًا ونجاحًا دائمًا في قيادة مصر وزعامتها.

وقال عضو مجلس الشيوخ بالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، نتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي، داعين الله له بالسلامة وطول العمر والتوفيق في مهمته على رأس الدولة المصرية.

وأضاف محسن أن الإنجازات التي يسطرها السيسي كل يوم ويراها عشرات الملايين بأعينهم، لها دلالة على قوة وزعامة السيسي ورؤيته الصادقة للنهوض بالبلاد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر، في عهد السيسي وفي بناء مصر المعاصرة، سوف تستمر بخطى ثابتة نحو غد ومستقبل مشرق.

وأكد أن ملايين المصريين وهم يهنئون السيسي بعيد ميلاده، ولا ينسون للرئيس السيسي وقفته الشجاعة للدفاع عن الوطن والتصدي للأخونة قبل 7 سنوات لإنقاذ مصر من مصير مظلم كان ينتظرها تحت حكم إرهابيين.

موضوعات متعلقة

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

الصور

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
بسنت حسن
جهاد اللافاش كيرى
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت ٦.. «الست اللي بتنور والرجل اللي بيطفي»
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
المزيد

الثقافة

«نابش القبور وابن زنبل الرمال» رواية تتحدث عن سر إعادة الروح للموتي

26 نوفمبر.. افتتاح مسرحية «لحظة حب» في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة

قصور الثقافة تواصل تنظيم فعالياتها بقرى ومدن محافظة الغربية

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: مصر حققت تقدمًا اقتصاديًا غير مسبوق