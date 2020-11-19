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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة مطروح تشارك في فعاليات قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بأسوان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:44 م
قمة مصر الدولية
قمة مصر الدولية
ياسمين شعيب
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شاركت جامعة مطروح من خلال نادي ريادة الأعمال "EClup"، التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "TICO" الجامعة، في قمة مصر الدولية السادسة لريادة الأعمال، والتي تستضيفها محافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور لفيف من رواد الأعمال، وممثلي أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا، ومديري نوادي ريادة الأعمال ومكاتب التايكو على مستوى الجامعات المصرية، عدد من الخبراء، رجال الأعمال، والشباب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تشجيع الابتكار والتجارب على مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن القمة تتناول أهمية ريادة الأعمال، بعض من المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، مناقشة إدراج منهج ريادة الأعمال وتأثيره على تغيير فكر الطالب الجامعي نحو الابتكار ومفهوم العمل الحر، ومستقبل الشركات الناشئة في ظل الظروف العالمية والمحلية الحالية.

جدير بالذكر أن القمة تُقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي ينظمه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن، ويقام في 183 دولة حول العالم، واستضافتها مصر للعام الثالث عشر.

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