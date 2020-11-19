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الثقافة

«نابش القبور وابن زنبل الرمال» رواية تتحدث عن سر إعادة الروح للموتي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:44 م
نابش القبور وابن
نابش القبور وابن زنبل الرمال
نعمات مدحت
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"نابش القبور وابن زنبل الرمال" هي إحدى الروايات التي تحتوي على مزيج عجيب ومميز مما يجعل تصنيفها صعبًا للغاية هل هي رعب أم تاريخية أم فانتازيا أم اجتماعية أم خيال علمي أو صوفية، ولكن الأكيد أنها تحوي جميع ما سبق.

تضم أحداث الرواية عدة أزمنة مختلفة ومتباعدة تمامًا ما بين عصر نبي الله موسي، وعصر المماليك، وفترة السبعينيات من القرن الحالي، وشخصيات الرواية مزيج من شخصيات من خيال المؤلف وشخصيات تاريخية حقيقية ولكنها كانت مثيرة للجدل كبركات بن موسي، وابن صياد وموسي السامري، بالإضافة إلى البطل أحمد بن زنبل الرمال، الذي عاش في نهاية حكم المماليك، واشتهر بعلم الرمال وله عدة مؤلفات في الفلك والتنجيم والتأريخ وعدة علوم مختلفة.

كما تبدأ أحداث الرواية بأحد أبطالها زيدان الذي تضطره الظروف القاسية إلى أن يعمل لحاد "توربي"، وتدفعه الأقدار دفعًا إلى أن يحصل على سر الأموات الذي يستطيع به إعادة الروح إلى الموتى لعدة ساعات ليعرف أسرارهم ويستمع إلى أحاديث عجيبة وغريبة.

الرواية بالرغم من عدد صفحاتها الذي وصل إلى 377 صفحة، الصادرة عن دار الميدان للنشر والتوزيع، إلا أن أحداثها سريعة متلاحقة، بالإضافة إلى الأسلوب المميز للكاتب محمد عمار.

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