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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة- 3»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:07 م
جسر الصداقة
جسر الصداقة
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انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة- 3)، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية، ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري.

حيث وصلت إلى ميناء نوفوروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسي.

وتضمنت مراسم الاستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة، نقل خلالها تحيات الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، للعناصر المشاركة في التدريب، مشيرًا إلى أهمية هذا التدريب نظرًا لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوى القوات البحرية على مستوى العالم.

كما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب في دولة روسيا، مما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين، كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدينة نوفوروسيسك تخليدًا لذكرى استشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد بدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري لكلا البلدين.

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