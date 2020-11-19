رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، معامل برنامج المعلم الخاص بكلية التربية للطفولة المبكرة التي تم إنشاؤها بالجامعة؛ لتدريب وتأهيل طالبات برنامج المعلم الخاص للتعامل الأمثل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، للوصول إلى مساعدتهم في تخطي إعاقتهم، بالإضافة إلى افتتاحه وحدة إرشاد الطفولة التابعة لقسم العلوم النفسية.رافق رئيس الجامعة خلال افتتاحه وتفقده المعامل، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور نبيل الجباس، مدير برنامج المعلم الخاص، والدكتورة سلوى عبدالسلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء رشاد رئيس قسم العلوم النفسية ومديرة وحدة إرشاد الطفولة بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المختصين بالتدريب في تلك المعامل.وتفقد رئيس الجامعة معامل برنامج المعلم الخاص وتضم 6 معامل ويتبعها أربع قاعات تدريسية، وتشمل: معملين للتكامل الحسي ويحتوي على أجهزة تعمل على تحسين الإعاقة البصرية بمختلف درجاتها بالشكل الذي يسمح لهم بالتعايش، بالإضافة إلى قاعة العلاج الوظيفي، وقاعة القياس السمعي، وقاعة للمكفوفين، وغرفة مصادر التعليم، حيث تحتوي تلك المعامل على أجهزة قياس سمعية، وأجهزة للتكامل الحسي، وأجهزة توازن، وسبورات ذكية، وآلات متخصصة للكتابة بطريقة "بريل"، والعديد من الأجهزة التي يقوم بالتدريب عليها أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية؛ من أجل تدريب وتأهيل الطالبات للتعامل مع مختلف فئات الإعاقات لدى الأطفال، ومن ثمَ تأهيلهم للعمل والتدريب في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وروضات الطفل.