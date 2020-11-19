مصرع مواطن وإصابة 2 في حادث تصادم بالبحيرة

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "دسوق - دمنهور"، أمام قرية نفرة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "دسوق - دمنهور"، أمام قرية نفرة التابعة لمركز دمنهور، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن وقاة شخص وإصابة 2، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.