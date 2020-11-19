أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول (إنفوجراف)

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "إنفوجراف" يشمل جميع أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول.وتأتي تلك الخطوة بهدف التيسير على المواطنين في التواصل معهم للاستعلام عن أي خدمة.كما يمكن للمستخدمين بتقديم شكاويهم ضد شركات الاتصالات للجهاز على الرقم المختصر 155.