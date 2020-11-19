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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط جرار كسح يفرغ مخلفات بمصرف المحيط في المنيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:46 م
ضبط جرار كسح
ضبط جرار كسح
المنيا ـ على حسين
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ضبط العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، جرار كسح يفرغ مخلفات صرف صحي بمصرف المحيط في قرية دمشير، وتم تحرير محضر والتحفظ على الجرار المخالف تطبيقًا للقانون وإحالته للنيابة العامة.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر القرار رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التى تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، وتحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

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