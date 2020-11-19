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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لص يسرق هاتف شقيق الفنان الراحل فايق عزب أثناء صلاة الجنازة (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:44 م
فايق عزب
فايق عزب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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حاول أحد الحاضرين جنازة الفنان الراحل فايق عزب سرقة هاتف شقيقه «صالح»، إلا أن بائعة جريد أمسكت به.

وقالت بائعة الجريد: «أثناء تصويري الجنازة وجدت فردا بين المصلين يمد يده في جيوب الحاضرين، ومن بينهم صالح عزب شقيق الفنان الراحل فايق عزب، وأخذ هاتفه وكاد أن يهرب إلا أنني أمسكت به، وصرخت مما جعل المواطنين يلتفون حوله ويأخذون الهاتف ويكتفون بضربه، وتبين أن الهاتف ملك شقيق الفنان الراحل»، مشيرة إلى أنهم لم يحرروا محضرا لانشغالهم في تشييع الجنازة.

ولفظ الفنان فايق عزب أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم، وشيعت جنازته بمقابر الإسماعيلية بعد صراع مع المرض.

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