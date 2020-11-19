«الصحة» تدعم مستشفى بلبيس بتجهيزات طبية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية عن دعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى بلبيس المركزي، بتجهيزات طبية.وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الدعم يشمل تجهيزات طبية لقسم العمليات منها ترابيزة عمليات هيدروليك، وترابيزة عمليات عظام، وجهازين تخدير، وترولي جراحي، وجهاز صدمات، وجهاز كى جراحي، وأطقم آلات جراحية، ومونيتور، وشفاط جراحي، وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفى بسرعة تشغيل الأجهزة ودخولها الخدمة لصالح المرضى.