حبس قاتل زوجته بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس سماك متهم بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الأحرار، بوصول "أ.ح.ف"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة فى قرية بني عامر، دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة"، وتبين قيام "ي م"، 30 سنة، سماك، زوج المجني عليها، بقتلها، بعد وقوع مشاجرة بينهما، تطورت إلى قيامه بخنقها.وتم القبض عليه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة، التى أصدرت قرارها المتقدم.