انعقاد الاجتماع الأول لمجلس طالبات «هندسة الأزهر» بالقاهرة

عُقِدَ أول اجتماع لمجلس طالبات كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور طالبات من مختلف أقسام الكلية الأربعة، وبحضور الدكتور هشام صبح، عميد الكلية، والدكتور علي البيلي، وكيل الكلية، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية، إضافة إلى رؤساء الأقسام الأخرى بالكلية، تأكيدًا على أن الشباب هم عماد الأمم وقوتها، وإيمانًا بأنهم أمل الغد وقادة المستقبل.وخلال اللقاء أكد عميد الكلية أن هدفنا جميعًا هو النهوض والارتقاء بمستوى كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن جميع الآراء والمقترحات المطروحة ستبحث؛ بهدف تلافي السلبيات، وتعظيم الإفادة من الإيجابيات، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ بجانب إدارة الكلية، وداعمين لها بقوة في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على طالبات الكلية.وفي ختام اللقاء الأول توجهت الطالبات بالشكر على هذه الفكرة الطيبة، التي لاقت استحسانًا من جميع الطالبات.