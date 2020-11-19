رفع 1500 طن قمامة في منيا القمح بالشرقية

رفعت وحدة التدخل البيئي السريع في الشرقية 1500 طن قمامة على مدار يومين من النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمركز ومدينة منيا القمح، وكذلك بعدد من الوحدات المحلية والقروية التابعة لرئاسة المركز وباستخدام سيارات وآلات ومعدات عدد من المراكز والمدن والحملة الميكانيكية التي تم شراؤها مؤخرًا بهدف رفع كفاءه المنظومة.كما رفعت وحدة التدخل البيئي السريع 850 طنا في اليوم الأول لحملة النظافة بمنطقة أرض الفدان ومنطقة مقابر الأقباط بواقع (34) نقلة، وتضمن اليوم الثاني إزالة القمامة من مقلب أرض الفدان بمركز منيا القمح والشوارع الداخلية، فضلًا عن التوجه لقرية ميت يزيد لإزالة تكومات القمامة ونظافة الشوارع، حيث تم رفع 650 طنا بواقع 27 نقلة باستخدام 13 قلابا وتريلا و3 لوادر.