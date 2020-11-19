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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التنمية المحلية»: المحافظات مستعدة للأمطار

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:00 م
الأمطار
الأمطار
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، متابعة غرف العمليات الفرعية في المحافظات، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الاستعداد الجيد لهطول الأمطار على المحافظات.

وأوضحت الغرفة، أن هناك تكليفات من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن رفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات، تحديدًا الساحلية، وتوفير المعدات اللازمة لرفع تراكمات المياه، دون إعاقة للطرق والسماح بانتظام الحركة المرورية على جانبي الطرق.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن المحافظات، انتهت فعليًا من وضع خطط التعامل مع السيول، تحديدًا في الإسكندرية والقاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات الحدودية.

وشدد على أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المحافظين بشأن الأمطار، وأنه تم التأكيد على استعداد الجميع لتساقط الأمطار.

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