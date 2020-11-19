شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

وكان الفنان فايق عزب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الخميس، وشيعت جنازته ظهر اليوم، بمقابر الإسماعيلية، وذلك بعد صراع مع المرض، بعدما رقد في المستشفى منذ 45 يومًا، بعد دخوله لإجراء عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته، ما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلًا لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط، وكورونا، ما أدى إلى وفاته صباح اليوم.

قال صالح عزب، شقيق الفنان فايق عزب، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الخميس، وشيعت جنازته بمقابر الشهداء بالإسماعيلية، إن شقيقه دخل معهد ناصر لإجراء عملية لتوسيع النخاع الشوكي بعدما وقع على عنقه، مضيفًا: "وبعد إجراء العملية فوجئنا بإصابته بكورونا ومارسا بسبب العدوى.. دم أخويا في رقبة المعهد".