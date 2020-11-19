وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، المبنى الإدارى لمحطة بحوث سيوه (تجزرتى).وقال الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء إن محطة بحوث سيوة مساحتها ٧٢ فدانًا تشمل مزرعتين هما تجزرتى ٤٢ فدانًا ومزرعة خميسة ٣٠ فدانًا.وأوضح أن تشمل بعض الوحدات التصنيعية وهى وحدة عصر الزيتون، وحدة الكمبوست، وجدة جرش نواه البلح وتشمل أيضًا المحطة على وحدة قطاع الإنتاج الحيوانى وتشمل الدواجن والماعز، كما تشمل المحطة على صوبة زراعية لإنتاج الخضار على النظام الإسبانى بمساحة نصف فدان.