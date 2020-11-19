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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:40 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، جولة تفقدية بمنطقة القباري غرب المحافظة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى عددًا منهم في أحد المقاهي الشعبية بالمنطقة للاستماع إلى شكواهم.

واستمع محافظ الإسكندرية لشكاوى أهالي منطقة القباري وكان أبرزها مشاكل التعطيل المتكرر لحركة المرور بطريق شارع المكس الرئيسي بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بجانب مشكلات مرورية مماثلة بشارع الأمان وعدد من الشوارع الفرعية نتيجة وجود بعض الحفر في الطريق.

وأوضح أهالي المنطقة أن أحد أسباب تكدس سيارات النقل الثقيل وتعطل حركة المرور يرجع إلى عدم فتح كافة أبواب الميناء أمام السيارات في تلك المنطقة والاعتماد على بوابة واحدة ما أدى إلى ارتباك متكرر بحركة السير بشارع المكس الرئيسي، كما طلب الأهالي عمل إشارات مرورية بعد وقوع حالات حوادث بالمنطقة.

ولفت الشريف إلى أن زيارة اليوم جاءت من أجل أهالي المنطقة خاصة وطمأنتهم والاستماع إلى مشكلاتهم، موضحا أنه سيتم إدراج الطريق ضمن خصة الرصف وتطوير الطرق، وسيتم تكليف مدير المرور بالإسكندرية بتفقد الطريق ودراسة تنفيذ وضع إشارات مرور حفاظا على أرواح المواطنين.

ووعد محافظ الإسكندرية الأهالي بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لدراسة حل المشكلات التي تدخل في اختصاصها.
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)
من مقهى شعبي.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى أهالي القباري (صور)

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