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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع 24% في عائدات قطاع الضيافة في ألمانيا خلال سبتمبر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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لم يستطع قطاع الضيافة في ألمانيا استئناف التعافي الخجول الذي حققه في الصيف بعد الانتكاسة التي سجلها في الربيع بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس، عن أن قيمة عائدات الفنادق والبنسيونات والمطاعم في سبتمبر الماضي، جاءت في مجموعها بعد تعديل الأسعار أقل من مستواها في أغسطس 2020 بنسبة 3.9%.

ووصلت نسبة التراجع إلى 23.7% مقارنة سبتمبر 2019.

ووفقًا لحسابات المكتب، فإن إجمالي عائدات القطاع في الأشهر التسعة الأولى سجلت بعد تعديل الأسعار تراجعًا (حقيقيًا) بنسبة 33.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتراجعا اسميًا بنسبة 30.8%.

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قررت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا تشديد القيود مرة أخرى وانطبقت هذه القيود على قطاع الضيافة.

وبموجب هذه القيود الجديدة صار لا يسمح للمطاعم اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، وعلى غرار ما كان قائمًا في الربيع الماضي، بعدم استقبال زبائن داخلها وقصر بيع الوجبات للزبائن من خارج المطعم (تيك اواي)، كما صار لا يسمح للفنادق باستقبال سائحين وقصر الإقامة على الأشخاص الذين يقومون برحلات أعمال.

وحسب الخطط الحالية، فإن من المنتظر أن يستمر الإغلاق الجزئي في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وستحصل الفنادق والمطاعم المتضررة على تعويض من الحكومة يصل إلى 75% من عائداتها في نوفمبر 2019.

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